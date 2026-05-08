Antonio ha raccontato di aver vissuto un momento emozionante davanti al Presidente della Repubblica, al Quirinale. Ha spiegato che non si presenta spesso l’occasione di trovarsi in quella sede e di incontrare il massimo rappresentante dello Stato. La sua esperienza è stata descritta come un ricordo che porterà con sé a lungo. Nessun altro dettaglio o commento riguardante l’evento è stato fornito.

"Non capita tutti i giorni di essere al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ero emozionatissimo ed ero anche molto fiero. Sono stato premiato per qualche cosa che ho fatto, ma soprattutto sono stato molto fortunato. Solo in 30, da tutta Italia, abbiamo ricevuto la riconoscenza di Alfiere della Repubblica ". A raccontare la sua esperienza con gioia e con tanta emozione è Antonio Bertoli, 12 anni, scout attivo nell’associazione Agesci di Brescia. Ieri è stato premiato con altri ragazzi che si sono distinti per azioni meritevoli. La sua è quella di volontariato alla Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili ONLUS, dove trascorre tempo e svolge attività con ragazzini autistici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alfiere da Mattarella. L’emozione di Antonio

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