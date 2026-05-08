Alessandro Pomarè speaker dell'Udinese | Tifavo Milan ero amico di Di Natale Poi è arrivata la proposta
Alessandro Pomarè, attuale speaker dell'Udinese, ha condiviso con Fanpage.it il suo percorso nel mondo del calcio, parlando delle sue emozioni, dei tifosi e delle storie che accompagnano la sua esperienza. In passato, ha tifato per un'altra squadra e ha avuto un rapporto di amicizia con un ex calciatore noto. La sua carriera è stata segnata da diverse tappe che riflettono la passione e l’impegno nel ruolo attuale.
Alessandro Pomarè racconta a Fanpage.it il suo percorso e il dietro le quinte del ruolo di speaker dell'Udinese: un viaggio tra emozioni, tifosi e storie che rendono il calcio qualcosa di più di una partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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