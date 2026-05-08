Alessandro Pomarè speaker dell'Udinese | Tifavo Milan ero amico di Di Natale Poi è arrivata la proposta

Alessandro Pomarè, attuale speaker dell'Udinese, ha condiviso con Fanpage.it il suo percorso nel mondo del calcio, parlando delle sue emozioni, dei tifosi e delle storie che accompagnano la sua esperienza. In passato, ha tifato per un'altra squadra e ha avuto un rapporto di amicizia con un ex calciatore noto. La sua carriera è stata segnata da diverse tappe che riflettono la passione e l’impegno nel ruolo attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui