Alessandro Belloni nuovo segretario generale della Femca Liguria la federazione Energia Moda Chimica della Cisl

Oggi si è svolto il consiglio generale della Femca Cisl Liguria, durante il quale è stato eletto il nuovo segretario generale. Alla riunione hanno partecipato il segretario generale della Cisl Liguria, il segretario generale aggiunto della Femca nazionale e il responsabile della federazione. Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del nuovo rappresentante della federazione.

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Alessandro Belloni è stato eletto segretario generale della Femca Cisl Liguria nel corso del consiglio generale che si è svolto oggi alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, del segretario generale aggiunto della Femca nazionale Sebastiano Tripoli e del responsabile.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Femca Cisl nel territorio: rappresentanza nelle aziende, vertenze della moda e formazione sindacaleArezzo, 12 marzo 2026 – Negli ultimi anni la FEMCA CISL ha rafforzato e consolida la propria presenza nei luoghi di lavoro del territorio aretino e... Leggi anche: Pietro Galati eletto segretario generale della Cisl Scuola Sicilia