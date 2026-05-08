Alcol e droga al volante nuovi controlli dei carabinieri in Alto Lago | tre persone segnalate

I carabinieri della compagnia di Menaggio hanno effettuato nuovi controlli lungo le strade dell’Alto Lago, concentrandosi sul rispetto delle norme sulla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Durante le operazioni, sono state segnalate tre persone per aver violato le restrizioni legate all’uso di sostanze stupefacenti o alcol. Le verifiche proseguono con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade della zona.

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri della compagnia di Menaggio lungo le strade dell’Alto Lago, con particolare attenzione al contrasto dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti alla guida. L’ultima operazione si è svolta nella giornata di ieri, 7 maggio.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Domaso in villa Camilla . mostra di #storiapostale Tanti documenti storici dell'alto lago, da Menaggio a Sorico , posta militare , Reich ect ect . Luca Totis Olè - facebook.com facebook