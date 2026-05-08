Da oggi, a Siracusa, le rappresentazioni di «Alcesti» dell’Inda portano in scena una storia di amore e sacrificio. L’opera, che affronta il tema della morte e del coraggio, suscita emozioni profonde negli spettatori. L’attrice protagonista ha commentato come il personaggio di Alcesti trasmetta un senso di paura e tenerezza, lasciando spazio al silenzio per far entrare il pubblico nel cuore della vicenda.

«Alcesti fa paura. È una storia che mi tocca in maniera viscerale. Alla fine lei non parla perché deve permettere a noi di riempire quel silenzio. È un invito al pubblico». Filippo Dini, al suo debutto questa sera alle 19 al teatro greco di Siracusa, presenta la sua «Alcesti» di Euripide, prima tragedia della stagione delle rappresentazioni classiche della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico. Seguirà domani la prima di «Antigone» di Sofocle per la regia di Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi. A interpretare Antigone è Camilla Semino Favro. Il 13 giugno debutterà al Teatro Greco Àlex Ollé, regista catalano fra i fondatori della Fura dels Baus, che dirigerà «I Persiani» di Eschilo nella traduzione di Walter Lapini.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Alcesti», l’amore che vince la morte. Da oggi le rappresentazioni dell’Inda a Siracusa

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