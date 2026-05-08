Alberto Zanata dopo oltre trent’anni lascia Electrolux Professional

Dopo più di trent’anni, Alberto Zanata ha lasciato il suo ruolo di President & CEO di Electrolux Professional Group, società in cui aveva ricoperto questa posizione fino al 5 maggio scorso. Durante il suo incarico, ha guidato la crescita internazionale dell’azienda e la sua trasformazione in un gruppo autonomo e quotato.

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Si chiude dopo oltre trent’anni il percorso di Alberto Zanata in Electrolux Professional Group, dove ha ricoperto fino al 5 maggio scorso il ruolo di President & CEO, accompagnando la crescita internazionale e la trasformazione della società in gruppo autonomo e quotato. Confindustria Alto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Electrolux Professional, una nuova tecnologia con intelligenza artificiale per le lavastoviglieRiconoscere i diversi tipi di stoviglie, individuare oggetti estranei e segnalare tempestivamente segni di usura o deformazione dei materiali. Ostiamare torna in Serie C dopo oltre trent’anni! Festeggia anche uno dei proprietari… Daniele De Rossi!Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga.