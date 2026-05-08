Alberto Matano ha dichiarato di non partecipare a Domenica In, smentendo le voci che lo vedevano già pronto a prendere il posto di Mara Venier. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sul futuro del programma televisivo. Dietro questa scelta, secondo alcune fonti, si nasconde un gesto di affetto nei confronti di un’amica, anche se i dettagli restano riservati. La situazione continua a essere oggetto di discussioni nel panorama televisivo.

Mentre il futuro di Domenica In continua ad alimentare indiscrezioni e retroscena, Alberto Matano ha deciso di prendere le distanze dalle voci che lo vorrebbero già pronto a raccogliere l’ eredità di Mara Venier. Un atteggiamento che, più che strategico, sembra nascere da una questione di rispetto umano e professionale nei confronti di una collega con cui condivide un legame profondo. Dietro il suo apparente “no”, infatti, ci sarebbe soprattutto la volontà di non oscurare una figura ancora centrale nella domenica di Rai 1. Alberto Matano frena su Domenica In: il bellissimo gesto per l’amica Mara Venier. Da settimane il nome di Alberto Matano circola come possibile successore di Mara Venier, volto simbolo di Domenica In dopo ben diciassette edizioni condotte.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Alberto Matano dice NO a Domenica In, ma in realtà dietro c’è un gesto bellissimo verso un’amica: la verità

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