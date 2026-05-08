Alatri Le voci della nostra terra
Ad Alatri, si terrà dall 15 al 17 maggio l'evento “Le Voci della Nostra Terra” presso la Chiesa dei Padri Scolopi in Piazza Santa Maria Maggiore. L'iniziativa coinvolgerà diversi partecipanti e si svolgerà in uno spazio storico della città. L'organizzazione ha comunicato i dettagli delle singole giornate e le attività previste durante l'evento.
Tutto pronto ad Alatri per l'evento “Le Voci della Nostra Terra” nella Chiesa Padri Scolopi – Piazza Santa Maria Maggiore dal 15 al 17 maggio.Un viaggio tra tradizione, musica e comunità ti aspetta ad Alatri!Tre giornate dedicate al canto corale e alla tradizione popolare: Filastrocche e giochi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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