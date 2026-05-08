Alatri Le voci della nostra terra

Ad Alatri, si terrà dall 15 al 17 maggio l'evento “Le Voci della Nostra Terra” presso la Chiesa dei Padri Scolopi in Piazza Santa Maria Maggiore. L'iniziativa coinvolgerà diversi partecipanti e si svolgerà in uno spazio storico della città. L'organizzazione ha comunicato i dettagli delle singole giornate e le attività previste durante l'evento.

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