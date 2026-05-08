Kerim Alajbegovic ha accettato un'offerta dalla Roma, lasciando il Napoli fuori dalla trattativa per il suo acquisto. La decisione è stata confermata e il centrocampista bosniaco si trasferirà in giallorosso. La scelta è avvenuta dopo un confronto tra le parti, che ha portato alla firma del contratto. La trattativa si è conclusa con successo per il club romano, mentre il Napoli non ha più possibilità di ingaggiare il giocatore.

Kerim Alajbegovic avrebbe detto sì alla Roma e il Napoli rimarrebbe fuori dalla corsa al centrocampista bosniaco. Secondo il Corriere dello Sport, il talento classe 2008 ha già accettato i termini contrattuali proposti dai giallorossi, che ora trattano con il Bayer Leverkusen per definire l’operazione. Alajbegovic e la Roma: la garanzia che il Napoli non poteva dare. La decisione del giovane centrocampista non è casuale. Gli azzurri avevano manifestato interesse concreto, ma non riuscivano a offrire quello che conta davvero a diciotto anni: la certezza del posto da titolare. La Roma, invece, con Gasperini in panchina, ha promesso e garantito spazi immediati nella rosa titolare.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Alajbegovic tra Napoli e Roma, decisione presa: un motivo è stato decisivo

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