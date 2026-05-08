AL VIA LA CAMPAGNA MEDIASET PER LA FESTA DELLA MAMMA 2026

Sabato 9 e domenica 10 maggio, tutte le reti del Gruppo Mediaset trasmetteranno una campagna televisiva dedicata alla Festa della Mamma 2026. L’iniziativa coinvolge diverse emittenti del gruppo e si propone di rivolgere un pensiero speciale a tutte le mamme attraverso la diffusione di spot e contenuti dedicati. La campagna si inserisce nelle iniziative previste per questa ricorrenza, che ogni anno si celebra in Italia nella seconda domenica di maggio.

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In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda su tutte le reti del Gruppo sabato 9 e domenica 10 maggio. Lo spot propone un racconto evocativo e intenso che accosta l’amore materno agli elementi essenziali della vita: come l’acqua che scorre, come l’aria che si respira, come la terra che ci nutre, come il sole che ci scalda. Un parallelismo semplice e universale che culmina in un messaggio di profonda gratitudine: un amore infinito, capace di accompagnare ogni momento dell’esistenza. Con un linguaggio essenziale ma altamente simbolico, la campagna esalta il valore universale della maternità e invita a riconoscere, anche nei gesti più semplici, la presenza costante e insostituibile di una madre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - AL VIA LA CAMPAGNA MEDIASET PER LA FESTA DELLA MAMMA 2026 Al via la campagna Mediaset per la Festa della mamma Notizie correlate Festa della Mamma 2026: al via la campagna Mediaset “Per il tuo amore infinito, grazie mamma”Mediaset celebra la Festa della Mamma 2026 con una campagna emozionale In occasione della Festa della Mamma 2026, Mediaset lancia una nuova campagna... Al via la campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026: “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”In occasione della Festa del Papà 2026, che si celebra giovedì 19 marzo, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale dal forte impatto emotivo:... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza; SportMediaset: Mourinho che show per il nuovo spot: Prima lo Special One Video; Unicredit: ore bollenti. Al via la Campagna di Germania; Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza. Al via la campagna Mediaset per la festa della mamma, spot dedicatoIn occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata in onda su tutte le reti del Gruppo sabato 9 e domenica 10 maggio. ( ... ansa.it Al via la campagna Mediaset per la Festa della Mamma 2026: Per il tuo amore infinito, grazie mammaIn occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda su tutte le reti del Gruppo sabato 9 e domenica 10 maggio. tgcom24.mediaset.it Nuovi passaggi TV su Mediaset e DAZN. Prosegue la campagna di comunicazione Sparco Teamwork con un nuovo piano di visibilità televisiva che rafforza la presenza del brand sui principali canali nazion - facebook.com facebook