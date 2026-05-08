Al Museo Piaggio di Pontedera la rassegna ' Punti di vista persone fatti attualità'

Al Museo Piaggio di Pontedera si svolge la seconda edizione della rassegna 'Punti di vista, persone, fatti, attualità', organizzata dalla Fondazione Piaggio e curata dal giornalista di un quotidiano locale. La serie di incontri prevede cinque appuntamenti che si concentrano su testimonianze, opinioni e vicende verificate, offrendo un calendario che si sviluppa nel periodo estivo. La manifestazione si propone di mettere in evidenza esperienze e fatti di attualità attraverso il racconto diretto delle persone coinvolte.

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La seconda edizione della rassegna 'Punti di vista, persone, fatti, attualità', curata per la Fondazione Piaggio dal giornalista de La Nazione Giuseppe Pino ci accompagna all’estate con cinque appuntamenti nei quali si incrociano esperienze, opinioni, vicende realmente vissute che hanno.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mattarella, Primo Maggio in visita al museo Piaggio di PontederaPONTEDERA – Mattarella aprirà le celebrazioni del Primo Maggio con una visita istituzionale nello storico stabilimento toscano della Piaggio a... Pontedera, fiamme in un appartamento al Villaggio Piaggio: residenti evacuatiMomenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile al Villaggio Piaggio a Pontedera dove è divampato un incendio all'interno di un'abitazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Museo Piaggio di Pontedera la rassegna 'Punti di vista, persone, fatti, attualità'; Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'azienda Piaggio S.p.A. di Pontedera in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro; Sergio Mattarella alla Piaggio di Pontedera: i tre momenti chiave della visita; Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 30 Aprile 2026. Mostra Esplosione di colori al Museo PiaggioIl museo Piaggio di Pontedera ospiterà dal 1 marzo al 5 aprile la mostra personale Dolcevita dell’artista Skim a cura di Riccardo Ferrucci, il coordinamento di Filippo Lotti, prodotta da casa d’arte ... lanazione.it Vespa: al Museo Piaggio una mostra per i 75 anni del mitoPer celebrare i 75 anni di Vespa al Museo Piaggio di Pontedera va in scena, fino al 30 settembre, una mostra. Ecco come vederla ... motorbox.com La classe 3MMTB ha visitato il Museo Piaggio di Pontedera, inaugurato nel 2000 nell'ex officina attrezzeria della celebre fabbrica. I ragazzi hanno potuto fare un viaggio nella storia italiana, tra evoluzione industriale e innovazione tecnologica. Raccogliendo m - facebook.com facebook Mattarella a Pontedera, 'è tempo di visione e non misure di corto respiro'. Visita allo stabilimento e al Museo Piaggio #ANSA x.com