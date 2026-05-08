Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere un ospite di grande rilievo: un attore che ha recentemente conquistato il premio ai David di Donatello. La sua presenza al Film Festival rappresenta un momento di attenzione per il pubblico e gli appassionati di cinema italiano. L’evento si svolge nel contesto di una manifestazione che ogni anno porta sul palco registi, attori e professionisti del settore.

Bellaria Igea Marina accoglie oggi uno dei protagonisti assoluti del nuovo cinema italiano. Al Bellaria film festival arriva Francesco Sossai, regista 37enne di Sedico, reduce dal trionfo alla 71esima edizione dei David di Donatello con Le città di pianura, film rivelazione dell’anno e vincitore di otto statuette. L’appuntamento è alle 15 alla sala Hera del cinema Astra, dove l’opera sarà presentata in concorso al Casa Rossa nazionale. Il film ha conquistato i premi per miglior film, regia, sceneggiatura originale, produttore, casting, montaggio, canzone originale e attore protagonista, assegnato a Sergio Romano. Un risultato sorprendente per un’opera indipendente e a basso budget, presentata un anno fa a Cannes e poi capace di imporsi anche in sala, con oltre 300mila spettatori e più di un milione e mezzo di euro d’incasso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Film Festival c’è un ospite d’eccezione: arriva Sossai, trionfatore ai David di Donatello

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