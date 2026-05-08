Un nuovo aggiornamento sulla situazione legata al virus segnala tre vittime e cinque casi confermati, con un possibile aumento dei contagi. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che i numeri potrebbero salire in futuro. Nel frattempo, si ripresentano pubblicamente alcuni medici e scienziati noti nel settore, riaccendendo l’attenzione sulla diffusione del virus.

Il bilancio di Tedros: 3 vittime, 5 casi confermati («Ma aumenteranno»). Rispuntano Bassetti, Burioni & C. Il capitano della MV Hondius dopo la morte del primo paziente: «Nave sicura». Hostess ricoverata in Olanda. Mamma mia, here we go again. Ci risiamo davvero? L’epidemia di Hantavirus non è nemmeno un’epidemia, ma i giornali hanno subito ritrovato il gusto dell’apocalisse sanitaria. E sono ricomparse le virostar. Al solito, con tutto e il suo contrario: Matteo Bassetti è preoccupato per la letalità della malattia e per la dispersione dei potenziali untori; Fabrizio Pregliasco esorta a evitare «inutili allarmismi»; Roberto Burioni rispolvera l’arte della spocchia e deride i «milioni di esperti» passati da Hormuz a Garlasco al virus.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Aiuto, tornano alla carica i tifosi del virus

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