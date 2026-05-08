Le storie di Ai raccontano di Lines, una rivoluzione musicale che ha segnato il XXI secolo e ha influenzato la disciplina della musica contemporanea. Questa grande trasformazione nacque da un fraintendimento, secondo quanto riportato. La nascita di Lines si collega a un episodio che ha cambiato il modo di concepire e sviluppare la musica negli ultimi anni.

Lines, la grande rivoluzione musicale del XXI secolo, quella che ha concepito la disciplina della musica odierna, nacque da un fraintendimento. Rajah Limitera era un violinista. Diplomato in Conservatorio si era fatto strada suonando dovunque e con chiunque. Amava il classico ma non disdegnava il pop purché ci fosse da mettere mano al suo violino, che custodiva come un figlio. Viaggiava molto, guadagnava poco ma, a suo modo, era felice. Quando i figli arrivarono cercò impieghi stabili, mensilità certe, contratti determinati ma l’arte è dinamica, perfino liquida, e questo a sei anni, quando gli avevano chiesto “Ti va di suonare il violino?”, non glielo avevano detto.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ai Stories: Lines, la grande rivoluzione musicale

Calvia Production Dossier

Notizie correlate

Monster Hunter Stories 3: la rivoluzione dell’allevamentoIl 10 marzo 2026 segna l’uscita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, un titolo che ridefinisce i confini del genere JRPG.

Monster Hunter Stories 3, lo spin-off diventa grande(Adnkronos) – Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection segna un punto di svolta per la serie di Capcom, distanziandosi dai toni più leggeri dei...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: 5 modi nuovi per esplorare il web con l'AI generativa nella Ricerca; Amazon Beat Q1 2026 Earnings on Every Line. The Bigger Story Is the Chip Business Inside AWS; Meloni: IA è un pericolo, verificate le foto e ripubblica deepfake; 730, è on line la dichiarazione precompilata: guida alle scadenze e novità 2026.

L'editing con Meta AI sbarca sulle Storie di InstagramL'editing con Meta AI sbarca anche nelle Storie di Instagram con un parterre di opzioni e funzioni pronte all'uso per modificare e abbellire i brevi video verticali oppure foto. La piattaforma di ... wired.it

Pesca TV. . FISHERMAN'S STORIES, ultimo episodio! Questa sera alle 22.30 si chiude la serie! Non perdetevi l'appuntamento su Pesca Tv! Stefano Passarelli Puntata 5 - Drifting sulle coste romane In compagnia di Stefano Passarelli usciamo a pesca a bo - facebook.com facebook