AI in azienda | esperti propongono un uso pratico per creare valore

Recentemente, esperti hanno discusso dell’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale nelle aziende, evidenziando come questa possa contribuire a generare valore concreto. Si analizzano le modalità per trasformare l’AI da una semplice idea teorica a uno strumento efficace per aumentare i profitti. Sono inoltre state sollevate questioni sulla gestione dei rischi legati all’automazione, in particolare sui possibili errori che potrebbero verificarsi su larga scala.

? Domande chiave Come si trasforma l'AI da speculazione a strumento di profitto reale?. Come evitare che l'automazione dei processi generi errori su scala industriale?. Perché il controllo umano resta fondamentale nonostante la semplicità dei software?. Quali settori industriali stanno già ottenendo un ritorno sull'investimento immediato?.? In Breve Areth Biancotti descrive il rientro dell'investimento in Omt in meno di un anno.. Federico Viviani sottolinea l'importanza del modello human in the loop per la qualità.. Marco Gotelli evidenzia la necessità di governance sui dati per gestire i rischi cognitivi.. Giacomo Rizzi illustra l'uso dell'ontologia AI per le specifiche tecniche in Dmv.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: L’AI in azienda? Deve essere un gioco di squadra o addio valore; I ceo dicono che i licenziamenti sono colpa dell’IA. Ma secondo alcuni esperti stanno mentendo; AI in azienda: perché senza compliance, processi e risk management non funziona; SentinelOne presenta Wayfinder Frontier AI Services: AI e analisti esperti per fermare le catene di exploit prima degli attacchi.

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