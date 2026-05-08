Agromeccanica il raddoppio dei carburanti affossa le imprese

L'aumento dei costi dei carburanti sta colpendo duramente le imprese del settore agricolo e meccanico, con molte che faticano a mantenere la redditività. La decisione di escludere alcune aziende dal credito d'imposta potrebbe portare a un aumento dei prezzi finali dei prodotti, mentre il 60% delle imprese non utilizza i dati raccolti dalle proprie macchine agricole. Questi aspetti stanno influenzando le dinamiche economiche e operative delle aziende coinvolte.

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? Punti chiave Come influirà l'esclusione dal credito d'imposta sul prezzo finale dei prodotti?. Perché il 60% delle aziende non sfrutta i dati delle macchine?. Quanto inciderà il raddoppio del gasolio sulla gestione delle semine?. Chi deve intervenire per colmare il divario tra tecnologia e gestione?.? In Breve Gasolio agricolo passato da 0,75 a 1,40 euro al litro tra gennaio e aprile.. Esclusione imprese agromeccaniche dal credito d'imposta del 20% stabilito il 2 aprile.. Solo il 40% delle aziende traduce i dati del 78% dei mezzi moderni.. Consumi tra 15 e 70 litri per ettaro durante le lavorazioni campestri.. Pietro Cattaneo lancia un allarme senza mezzi termini per le imprese agromeccaniche bergamasche, colpite duramente dal raddoppio dei costi del carburante e dall’instabilità internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agromeccanica, il raddoppio dei carburanti affossa le imprese Notizie correlate Carburanti in salita: il gasolio pesa sul 30% dei costi delle impreseI prezzi dei carburanti salgono, pesando sul bilancio delle imprese marchigiane e sull’autotrasporto. Carburanti, il governo taglia di nuovo le accise. Respirano famiglie e impreseIl taglio delle accise dei carburanti è stato estese per tre settimane in due fasi.