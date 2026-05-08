Affitti sui contributi alle famiglie critiche anche dal Comune | Migliaia di cittadini tagliati fuori

Il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso per l’accesso a contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione, suscitando reazioni contrastanti. Molti cittadini si sono trovati esclusi da questa iniziativa, mentre altre famiglie criticano la distribuzione delle risorse. La misura mira a sostenere chi ha bisogno di aiuto per affrontare le spese di affitto, ma le polemiche continuano a coinvolgere diverse parti.

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Un contributo ma tante polemiche. Anche il Comune di Palermo ha pubblicato l'avviso per accedere al sostegno ai canoni di locazione. Un aiuto di 3.000 euro per le spese di affitto che però quest'anno limita l’accesso esclusivamente ai nuclei familiari composti da almeno tre persone. La prima a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Affitti, scoppia il caso dei contributi: il bando esclude single e famiglie con meno di 3 componentiVia al bando della Regione per accedere al contributo per il sostegno alla locazione. Bonus affitti, Primavera (Mpa): "Rivedere il criterio dei tre componenti, così si escludono migliaia di cittadini fragili""È necessario intervenire con urgenza per correggere una misura che, così com’è, rischia di essere profondamente iniqua". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Contributo affitto, in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro. Ma le famiglie aspettano gli arretrati; Emergenza Affitti: il 30 aprile il nuovo bando. In arrivo i pagamenti per 25.000 famiglie; Sgomberi lampo e Piano Casa: cosa cambia per proprietari e inquilini; Parigi aumenta le tasse sulle case vuote. Comune, Oristano al Centro all’attacco sui contributi per gli affitti: «Famiglie in difficoltà»Ritardi nell’erogazione dei contributi per gli affitti e instabilità politica finiscono al centro di un’interpellanza urgente presentata dal gruppo consiliare Oristano al Centro. Nel mirino, i tempi ... unionesarda.it Novità piccole e grandi, dalla tassa sui pacchi alle bancheDalla tassa sui pacchi a un'ulteriore richiesta di contributo alle banche e alle assicurazioni, passando per il raddoppio della Tobin tax, la retromarcia sugli affitti brevi e il nuovo bonus per chi ... ansa.it Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato, accolto da migliaia di fedeli. Appello per la pace: non rassegniamoci alle immagini di morte, si plachino gli odi fratricidi. facebook Migliaia di pagine di atti, e un'informativa dei carabinieri di MIlano in cui viene citata un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per gli investigatori rappresenta l'apice degli elementi a suo carico. Facciamo il punto con Diletta Giuffrida x.com