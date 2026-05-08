Affidamento familiare Oggi l’incontro
Appuntamento questo pomeriggio dalle 18 alle 20, nella sala consiliare del Comune di Civitella in Val di Chiana a Badia al Pino per " Accoglier Sì ", un incontro pubblico volto a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’ affidamento familiare. L’iniziativa fa parte di un progetto promosso dal Coordinamento Affid.Ar - patrocinato dal Comune - e finanziato dalla Regione Toscana attraverso i fondi nazionali del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto coinvolge l’intera zona socio-sanitaria aretina, che include i comuni di Civitella, Arezzo, Monte San Savino, Subbiano e Castiglion Fibocchi.🔗 Leggi su Lanazione.it
Affidi e discriminazione
Notizie correlate
Leggi anche: Accoglier Sì — Una giornata dedicata all'affidamento familiare
Leggi anche: "L'affido familiare oggi": ad Atripalda incontro su inclusione, diritti e nuove forme di accoglienza
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Campagna straordinaria per l’affidamento familiare; Affidamento familiare . Oggi l’incontro; Affido familiare, una comunità che si prende cura. Tonina: Esserci per proteggere il diritto di appartenere ad una famiglia; Accogliere cambia le storie: verso la Giornata Nazionale dell’Affidamento Familiare.
Affidamento familiare . Oggi l’incontroAppuntamento questo pomeriggio dalle 18 alle 20, nella sala consiliare del Comune di Civitella in Val di Chiana a ... lanazione.it
Incontro sull’affidamento familiare Accogli per un po’… cambia una vita per sempreLunedì 12 maggio 2026, alle 16,30, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia NewTuscia – TARQUINIA – La sala consiliare del Comune di Tarquinia ospiterà lunedì 12 maggio 2026, alle 16,30, l ... newtuscia.it
AFFIDAMENTO FAMILIARE: INCONTRO PUBBLICO Siamo lieti di invitarvi all’incontro dedicato all’Affidamento Familiare, in programma venerdì 8 maggio alle ore 18.30 presso la Parrocchia San Saturnino Martire, organizzato dall’Associazione Casa Fa - facebook.com facebook
Affidamento familiare: a Orbetello un pomeriggio tra attività e inclusione - Il Giunco x.com