Affidamento familiare Oggi l’incontro

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Appuntamento questo pomeriggio dalle 18 alle 20, nella sala consiliare del Comune di Civitella in Val di Chiana a Badia al Pino per " Accoglier Sì ", un incontro pubblico volto a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’ affidamento familiare. L’iniziativa fa parte di un progetto promosso dal Coordinamento Affid.Ar - patrocinato dal Comune - e finanziato dalla Regione Toscana attraverso i fondi nazionali del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto coinvolge l’intera zona socio-sanitaria aretina, che include i comuni di Civitella, Arezzo, Monte San Savino, Subbiano e Castiglion Fibocchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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