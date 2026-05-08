Affengruber Juventus nuova idea per la retroguardia di Spalletti | i dettagli e chi altro è sulle tracce del giocatore dell’Elche

La Juventus ha avviato trattative per l'acquisto di un difensore centrale proveniente dall'Elche. La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il giocatore, considerato un rinforzo importante per la retroguardia. Sul suo nome ci sarebbero anche altri club europei interessati, ma la Juventus sembra essere in vantaggio nella corsa all'acquisizione. La società sta valutando i prossimi passi per portare a termine l'operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Luca Fioretti Affengruber Juventus, la dirigenza punta il forte difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato battendo l’intera concorrenza estera. Il mercato della Juventus si accende con nuove e interessanti indiscrezioni. Nonostante la presenza di elementi come Gleison Bremer e Pierre Kalulu, la dirigenza continua a monitorare le occasioni in Europa. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport, il club ha messo gli occhi su un promettente profilo internazionale. Il nome caldo è David Affengruber, attualmente all’Elche ne La Liga. Le prestazioni del centrale hanno convinto i vertici a inserirlo nella lista per le imminenti trattative estive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Affengruber Juventus, nuova idea per la retroguardia di Spalletti: i dettagli e chi altro è sulle tracce del giocatore dell’Elche Notizie correlate Lewandowski Juve, non solo i bianconeri sulle tracce del polacco. Anche questo altro club italiano interessato al giocatore. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, anche il Milan sulle tracce del giocatore polacco. Ekhator Juventus, i bianconeri sulle tracce dell’attaccante del Genoa: come sta andando la stagione dell’obiettivo di Comollidi Francesco SpagnoloEkhator Juventus, l’attaccante del Genoa piace molto ai bianconeri in ottica prossima stagione. Contenuti utili per approfondire L'Elche rischia di perdere Affengruber: anche Milan e Juventus sul difensoreL'Elche sa che potrebbe perdere in estate David Affengruber. Il difensore centrale classe 2001, che ha un contratto valido fino al 2027 con gli spagnoli,. tuttomercatoweb.com Jashari nel mirino della Juventus, nuova e vecchia idea per il mercato bianconeroDopo l’ottima riuscita dell’affare Kalulu, arrivato alla Juventus dal Milan e diventato un punto fermo della formazione bianconera, la Juve sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo per un calciatore ... calciomercato.it