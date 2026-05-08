Aeroporto di Fiumicino il monito di Uiltrasporti | Nuova occupazione sì ma di livello

Lavoratori e rappresentanti sindacali dell’aeroporto di Fiumicino hanno espresso preoccupazione riguardo alle recenti assunzioni, chiedendo che le nuove posizioni siano accompagnate da contratti adeguati e tutele sufficienti. La sigla sindacale ha ricordato l’importanza di garantire condizioni di lavoro compatibili con le specificità del settore aeroportuale, sottolineando che l’obiettivo è creare occupazione senza compromettere i diritti dei lavoratori.

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Fiumicino, 8 maggio 2026 – Nuova occupazione sì, ma con tutele adeguate e contratti coerenti con il settore aeroportuale. È la posizione espressa dalla Uiltrasporti in merito alla giornata di selezione promossa per il 12 maggio dal Comune di Fiumicino per alcuni servizi di Aviation Security all’aeroporto “Leonardo da Vinci” ( leggi qui ). Il sindacato, pur riconoscendo il valore delle iniziative finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo, richiama l’attenzione sulla qualità dell’occupazione generata e sul contratto applicato ai lavoratori coinvolti nei servizi aeroportuali. “In riferimento alla giornata di selezione promossa per il 12...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Il grande messaggio di pace all'Aeroporto di Roma FiumicinoL'opera è visibile sulla grande vetrata, di oltre 100 mq, all’ingresso del Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Bimbo di pochi mesi muore nell'aeroporto di Fiumicino, un'ora e mezza di rianimazione: il motivo del maloreI soccorsi del 118 hanno tentato per un’ora e mezza di rianimare il piccolo di pochi mesi nell’aeroporto di Fiumicino, ma senza successo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le ultime news sull'Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO); Il grande messaggio di pace all'Aeroporto di Roma Fiumicino; Ambiente: ENEA monitora la qualità dell’aria indoor all’aeroporto di Roma-Fiumicino; Aeroporto di Fiumicino, una grande installazione fotografica per la pace accoglie i passeggeri. Il grande messaggio di pace all'Aeroporto di Roma FiumicinoSulla vetrata del Terminal 1 dell'aeroporto romano è visibile una maxi installazione fotografica creata per veicolare messaggi di pace e inclusione. L'opera artistica è stata ideata dall’artista franc ... vanityfair.it Fiumicino, Patanè avverte il Governo: Senza l’Anello ferroviario, a rischio il potenziamento dell’aeroportoL’assessore alla Mobilità di Roma critica il piano ferroviario del Mit: Poche risorse per la Capitale e nessuna risposta sui nodi strategici ... ilfaroonline.it accompagnati presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e imbarcati sul volo Roma – Casablanca - facebook.com facebook Inaugurato il primo volo diretto tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e Houston, hub globale per energia, industria e innovazione. La nuova rotta di @ITAAirways risponde alla crescente domanda di connessione, sia business che leisure, tra Italia e #US x.com