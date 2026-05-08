Aeroporto dell' Umbria nuovi voli da Perugia per Bergamo e Genova

A partire da giugno 2026, una compagnia aerea annuncia l’attivazione di due nuovi voli dall’aeroporto dell’Umbria: il primo collega Perugia a Bergamo, il secondo collega Perugia a Genova. La notizia riguarda le tratte che saranno operate con frequenza regolare, offrendo collegamenti diretti tra la città e le rispettive destinazioni. L’annuncio riguarda i piani di sviluppo della compagnia per il prossimo anno.

Nuovo collegamento aereo da Perugia: la compagnia Aridea ha annunciato l'avvio delle tratte Perugia-Bergamo e Perugia-Genova a partire da giugno 2026.Aridea, nuova società italiana di trasporto aereo regionale a corto raggio che è stata presentata lo scorso febbraio a Genova, ha infatti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Aeroporto dell'Umbria, nuovi voli da Perugia per Bergamo e GenovaNuovo collegamento aereo da Perugia: la compagnia Aridea ha annunciato l'avvio delle tratte Perugia-Bergameo e Perugia-Genova a partire dal giugno 2026. perugiatoday.it

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