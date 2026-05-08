In Uruguay, una donna ha denunciato di aver subito violenze e minacce da parte dell'ex marito, che aveva presentato domanda di adozione. La coppia aveva cercato di adottare un bambino, ma il procedimento è stato interrotto. Tra i candidati italiani coinvolti, uno è stato escluso dalla procedura di adozione senza specificare i motivi. La vicenda si concentra sulle accuse e sui passaggi legali relativi alla candidatura all’adozione.

? Punti chiave Chi sono i candidati italiani coinvolti nel caso dell'adozione?. Perché l'aspirante padre uruguaiano è stato escluso dalla procedura?. Quali gravi minacce ha denunciato l'ex moglie contro il candidato?. Come influirà la patologia del bambino sulla scelta dei tutori?.? In Breve L.T.B. denunciò J.E.C.G. a Maldonado nel marzo 2006 per violenze e minacce.. L'aspirante padre uruguaiano versava solo 60-65 euro mensili nel 2006 per gli alimenti.. L'importo per il mantenimento dei figli è sceso tra i 40 e 45 euro.. Il piccolo F. necessita di cure mediche costose per una patologia severa.. L’ente per l’adozione Inau ha stabilito l’affidamento del piccolo F.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adozione negata in Uruguay: l’ex moglie denuncia violenze e minacce

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