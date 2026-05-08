Per cinque giorni, le farmacie del network Bollino RosaVerde, gestite dalla Fondazione Onda Ets, offriranno servizi di esami e telemedicina senza lunghe attese e burocrazia. Questa iniziativa porta direttamente nelle farmacie dell’area servizi medici di eccellenza, facilitando l’accesso alla cura. Intanto, si osserva come molte donne tendano ad ascoltare i segnali del corpo solo quando diventano troppo evidenti.

C ’è una pessima abitudine che accomuna molte donne, che è quella di ascoltare i segnali del corpo solo quando diventano troppo rumorosi per essere ignorati. In un mondo che corre, e che per la donna corre molto più in fretta, la prevenzione viene spesso vissuta come una voce in fondo a un’agenda già satura, o peggio, un lusso che richiede tempo e spostamenti che non sempre ci si può permettere. Eppure, la salute non è un traguardo da raggiungere, ma un equilibrio sottile da coltivare giorno dopo giorno. Ed è proprio partendo da questa idea che, dall’11 al 15 maggio 2026, le strade delle nostre città ospiteranno la prima edizione della (F) Open Week Farmacia al femminile, un’iniziativa che punta a cambiare le regole del gioco.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio lunghe attese e burocrazia: grazie alla Fondazione Onda Ets per cinque giorni le farmacie del network Bollino RosaVerde offriranno esami e telemedicina, portando l’eccellenza medica direttamente sotto casa

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