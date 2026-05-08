È scomparso Tullio Serpillo, figura di spicco del ristorante Da Michele, noto locale della zona. La sua assenza solleva domande sul futuro dell’attività, che è gestita dalla famiglia. Tra i fratelli, si discute su chi assumerà la guida del ristorante e come si organizzeranno le prossime decisioni. La perdita di Serpillo segna un momento di passaggio per l’azienda, che dovrà affrontare questa fase di cambiamento.

? Punti chiave Come cambierà il futuro del ristorante Da Michele dopo questa perdita?. Chi prenderà il comando delle attività di famiglia tra i fratelli?. Quali sono le altre realtà gastronomiche gestite dalla famiglia Serpillo?. Dove si svolgeranno i momenti di preghiera per il commiato finale?.? In Breve Esequie a Muzzana del Turgnano venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio.. Gestione passata al figlio Simone e al fratello Samuele dopo l'attività del padre Michele.. Attività familiari presenti a Precenicco, Cesarolo e Venzone con diverse realtà di ristorazione.. Famiglia composta dalla moglie Donatella, dalla madre Trofimena e dai quattro figli..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Tullio Serpillo: scompare il volto del ristorante Da Michele

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