Addio a Paccosi Era uno storico carrozziere

Nella mattina di giovedì 7 maggio, a Casalguidi, si è spento Dario Paccosi, noto carrozziere della zona. La sua attività di carrozziere lo aveva reso una figura molto conosciuta e rispettata tra la comunità locale. Persona stimata e cordiale, Paccosi era considerato un punto di riferimento nel settore e tra i cittadini. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi.

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E’ venuto a mancare nella prima mattina di giovedì 7 maggio a Casalguidi Dario Paccosi, persona molto conosciuta nella città per la sua attività di carrozziere, stimato e affabile con tutti. Aveva 79 anni e lascia la moglie Mirella, il figlio Luca, la nuora Francesca e i nipoti Michele e Leonardo. Profondo il cordoglio a Casalguidi non appena è stata divulgata la notizia. Dario è stato proprietario di una carrozzeria storica che aveva ereditato dal padre Armando e della quale adesso si occupa il figlio Luca. "Era una persona che aveva molta passione per il suo lavoro – lo ricorda l’amico Bartolomeo Bardelli – e la sua clientela aveva molta fiducia nella sua professionalità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Paccosi. Era uno storico carrozziere Notizie correlate Addio a Claudio Olivieri: il basket brindisino perde uno storico dirigenteBRINDISI – Il mondo del basket brindisino è in lutto per la morte di Claudio Olivieri, storico dirigente, da anni presidente della Virtus Basket... Addio a Franco Botto, volto storico di uno spot iconico degli anni ’80ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ricordo di un protagonista della pubblicità italiana Si è spento all’età di 77 anni Franco Botto, diventato celebre per...