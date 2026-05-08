Acque eccellenti Calabria seconda nella classifica nazionale | Roccella Ionica tra le località simbolo

La regione Calabria si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale del 2026 stilata dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, relativa alla qualità delle acque di mare e delle spiagge. Tra le località più rappresentative si trova Roccella Ionica, che viene menzionata come esempio di spiaggia con acque eccellenti. La classifica si basa su dati raccolti e analizzati dalle Arpa di diverse regioni italiane.

La Calabria conquista il secondo posto nella classifica 2026 delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa) relativa alle regioni italiane con il mare e le spiagge dalle acque più pulite.Secondo i dati diffusi dall’Arpa, su 649 punti analizzati lungo la costa regionale, il 97%.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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