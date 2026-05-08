L’8 maggio 2025, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost è stato eletto come 267° Papa della Chiesa cattolica e ha scelto il nome di Leone XIV. Nel suo primo discorso pubblico, ha espresso un augurio di pace definita “disarmata e disarmante”, rivolgendosi ai fedeli e alla comunità internazionale. Questa nomina ha segnato un momento importante per la Chiesa cattolica e il suo ruolo nel contesto globale.

L’8 maggio 2025 il cardinale statunitense Robert Francis Prevost fu eletto 267° Papa della Chiesa cattolica, assumendo il nome di Leone XIV. La fumata bianca apparve alle 18:08 circa, con l’annuncio “Habemus Papam” dato alle 19:12. Prevost, nato a Chicago, è il primo pontefice proveniente dagli USA, nonché il primo appartenente all’Ordine di Sant’Agostino. In virtù dei suoi anni trascorsi in Perù, ne possiede la cittadinanza.Il conclave iniziò il pomeriggio del 7 maggio e, al quarto scrutinio, il giorno seguente il pontefice venne eletto. Il suo nome è stato scelto in onore di papa Leone XIII. Era considerato tra i cardinali papabili, ma non tra i più in vista, al punto che la sua elezione al pontificato fu considerata inaspettata da molti.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 maggio, il nuovo papa è Leone XIV

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