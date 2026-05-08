Abruzzo 121 milioni per la sicurezza di strade scuole e territorio

In Abruzzo sono stati destinati 121 milioni di euro per interventi sulla sicurezza delle strade, delle scuole e del territorio. La ripartizione dei fondi prevede priorità per alcuni comuni, in particolare quelli coinvolti in lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. La selezione dei cantieri avverrà sulla base di interventi relativi a ponti e aree a rischio idrogeologico, con specifiche procedure di assegnazione.

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? Punti chiave Quali comuni riceveranno la priorità per i lavori sulle scuole?. Come verranno scelti i cantieri tra ponti e rischio idrogeologico?. Chi dovrà gestire le nuove procedure di rendicontazione dei fondi?. Quando inizieranno concretamente i lavori nei piccoli borghi montani?.? In Breve Fondi stanziati per il triennio 2026-2028 tramite decreto ministeriale nazionale.. L'assessore regionale D’Annuntiis coordina l'attuazione del piano per i comuni.. Interventi capillari su sentieri, muretti a secco e piccoli ponti nelle frazioni.. Risorse derivano da un fondo nazionale complessivo superiore a 1,38 miliardi di euro.. Oltre 121 milioni di euro vengono stanziati per la sicurezza dei comuni abruzzesi attraverso un decreto ministeriale che definisce il riparto dei fondi per il triennio 2026-2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, 121 milioni per la sicurezza di strade, scuole e territorio Notizie correlate Sicurezza del territorio, oltre 121 milioni ai Comuni abruzzesi per strade, scuole e dissesto idrogeologicoOltre 121 milioni di euro destinati ai Comuni abruzzesi per interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade, dei ponti, dei viadotti e... Abruzzo, frana a Silvi: crolla villetta e strade inghiottite. Chiuse le scuoleIn provincia di Teramo, a Silvi, è corsa contro il tempo per l’avanzare del movimento franoso che ieri ha fatto crollare altre due palazzine. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Opere pubbliche, oltre 121 milioni ai Comuni abruzzesi per la messa in sicurezza; Messa in sicurezza del territorio: oltre 121,9 milioni di euro all’Abruzzo; Abruzzo, via libera a 121,9 milioni per la sicurezza del territorio: approvato il decreto di riparto dei contributi ai Comuni; Aquila: oltre 121 milioni di euro per la sicurezza del territorio abruzzese. Verrecchia: oltre 121 milioni ai Comuni abruzzesi per sicurezza e infrastrutture strategiche territorialiL'Aquila. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del Decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi destinati ai Comuni per la ... abruzzolive.it Presentato il piano da quasi 25 milioni per l’occupazione in AbruzzoPescara,30 aprile-Si è tenuta, questa mattina a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo pacchetto di incentivi per l’occupazione. Il preside ... corrierepeligno.it Parte il Giro d'Italia 2026: Vingegaard grande favorito per la tripla corona, ma l'Abruzzo ha il suo asso. Giulio Ciccone punta in alto: il Blockhaus, il 15 maggio, è il suo grande appuntamento. Una tappa voluta fortemente dall'Abruzzo che dirà già tanto sulla mag - facebook.com facebook L’8 maggio a #Rapino torna la processione delle Verginelle: un rito che da oltre due secoli lega il borgo alla Madonna del Carpìno! IG calancot #viaggioinabruzzo #abruzzo #abruzzoturismo x.com