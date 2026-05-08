Gli aspiranti presidenti della Federcalcio hanno partecipato a un incontro virtuale con i club di Serie C, organizzato dalla Lega Pro. Dopo questa serie di confronti, l'iniziativa si è conclusa, senza ulteriori appuntamenti programmati. L'incontro ha coinvolto rappresentanti delle società di terza serie, che hanno potuto esporre le proprie opinioni e domande ai candidati. Nessun altro appuntamento è stato annunciato al momento.

Presto il quadro per la corsa al prossimo presidente federale si chiarirà del tutto. Questa mattina i due (quasi) candidati, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, si sono confrontati in videoconferenza con i club di Serie C e con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, chiudendo di fatto il giro di incontri con le componenti federali che il 22 giugno andranno al voto. Malagò ha già il consenso della Serie A (tranne Lotito), calciatori e allenatori, oltre ad una parte dei votanti dei Dilettanti che sulla carta già gli permette di superare la soglia del 50%. La Lnd voterà, anche se non in blocco, per il suo presidente, Abete. A questo punto, dal punto di vista formale, si deve solo conoscere l'orientamento della Lega Serie B (che ha visto i due candidati martedì) e proprio quello della Lega Pro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abete e Malagò incontrano la Lega Pro, chiuso il giro di confronti

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