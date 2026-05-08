A4 Milano-Brescia | chiude la stazione di Capriate nelle notti dell' 11 e 12 maggio

Nelle notti dell’11 e 12 maggio, la stazione di Capriate sull’autostrada A4 Milano-Brescia sarà chiusa parzialmente. La chiusura interessa alcune fasce orarie e comporta modifiche alla circolazione dei veicoli in quella zona. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione programmati, che prevedono l’interruzione del traffico in determinate ore. Gli automobilisti sono invitati a pianificare in anticipo i loro spostamenti.

L'autostrada A4 Milano-Brescia si prepara a due notti di chiusure parziali alla stazione di Capriate. Autostrade per l'Italia ha comunicato che, lunedì 11 e martedì 12 maggio 2026, dalle 21 alle 5, i caselli saranno inaccessibili per permettere le operazioni di ispezione e manutenzione delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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