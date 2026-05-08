A16 Napoli-Canosa chiusure notturne dell' entrata della stazione di Avellino est

Nelle notti tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa l’entrata della stazione di Avellino est in direzione Napoli. La chiusura, prevista tra le 21:00 e le 6:00, si rende necessaria per permettere lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda esclusivamente l’accesso alla tratta in salita verso Napoli, mentre il traffico sarà deviato su altre uscite.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Avellino ovest.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate A16 Napoli-Canosa, chiusura dell'entrata della stazione Avellino OvestSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di... A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne del tratto Grottaminarda-Vallata verso CanosaSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso CanosaA14... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne del tratto Grottaminarda-Vallata; Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera Lavori; Chiusure in autostrada in settimana: ecco dove; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso NapoliLo stop, reso necessario per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di mercoledì prossimo alle 6 di giovedì 9 aprile. Sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito ... lagazzettadelmezzogiorno.it Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera LavoriSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata ... noinotizie.it Prestare attenzione Lavori in corso Sulla A16 Napoli–Canosa, nel tratto Avellino Est–Benevento, con gestione a carreggiata ridotta e corsie alternate. https://www.civuolecostanza.it/2026/05/08/a16-napoli-canosa-lavori-in-corso-tra-avellino-est-e-bene - facebook.com facebook