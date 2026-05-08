A16 Napoli-Canosa chiusure notturne dell' entrata della stazione di Avellino est
Nelle notti tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa l’entrata della stazione di Avellino est in direzione Napoli. La chiusura, prevista tra le 21:00 e le 6:00, si rende necessaria per permettere lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda esclusivamente l’accesso alla tratta in salita verso Napoli, mentre il traffico sarà deviato su altre uscite.
Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Avellino ovest.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Prestare attenzione Lavori in corso Sulla A16 Napoli–Canosa, nel tratto Avellino Est–Benevento, con gestione a carreggiata ridotta e corsie alternate. https://www.civuolecostanza.it/2026/05/08/a16-napoli-canosa-lavori-in-corso-tra-avellino-est-e-bene - facebook.com facebook