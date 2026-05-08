A Tuttofood Piacenza porta le sue tre Dop
A Piacenza, il Consorzio di Tutela dei Salumi Dop Piacentini annuncia la partecipazione a Tuttofood 2026, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare che si svolgerà a Milano dall’11 al 14 maggio. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per le aziende del comparto, che avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti a operatori provenienti da diversi paesi. La presenza del consorzio si concentra sulla promozione delle tre Dop del territorio.
Il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini conferma la propria presenza a Tuttofood 2026, la fiera internazionale B2B di riferimento per l’ecosistema agroalimentare, in programma a Milano dall’11 al 14 maggio. Presso lo stand istituzionale (Pad. 3 – Stand U 14), il Consorzio offrirà ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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