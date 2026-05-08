a tutto teatro torna la lotteria degli stereotipi

Tra stagioni e rassegne, ultimi colpi di teatro prima della pausa estiva. Questa sera alle 21:15 va in scena lo spettacolo di RumorBianco "Lotteria degli stereotipi" alla casa della cultura Palomar di San Giovanni Valdarno ad ingresso libero. “Lotteria degli Stereotipi” è uno spettacolo teatrale interattivo di stand-up comedy, ideato e interpretato da Chiara Renzi, che smonta con ironia i pregiudizi e i ruoli di genere imposti. Ispirato al libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole, lo show coinvolge il pubblico nell’estrazione di stereotipi comuni (corpi, famiglia, bellezza) per riflettere liberamente. Sul palco un mix di monologhi, improvvisazione e interazione, con la partecipazione di associazioni locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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