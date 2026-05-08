A Sofia Tonola il Premio Formazione Lavoro 2026

A Sofia Tonola è stato assegnato il Premio Formazione Lavoro 2026. La cerimonia si è svolta a Firenze l'8 maggio 2026. Il riconoscimento viene dato a chi promuove l’investimento nelle capacità dei giovani e la valorizzazione del lavoro artigiano. La premiazione si è concentrata sull’impegno nel sostenere le nuove generazioni e la manualità tradizionale.

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Firenze, 8 maggio 2026 - Sostenere i giovani che scelgono di investire sulle proprie capacità e valorizzare il lavoro artigiano. Questo il proposito con cui il Rotary Club Firenze Nord assegna ogni anno il Premio Formazione Lavoro. L'edizione 2026 ha visto vincitrice Sofia Tonola, giovane sarta attiva nell’Oltrarno fiorentino nel settore della confezioni, che da un anno ha deciso di mettersi in proprio e scommettere su sé stessa. Il riconoscimento, giunto alla quarta edizione, non ha soltanto un valore simbolico. Come avviene tradizionalmente per questa iniziativa, il Club provvederà infatti a mettere a disposizione della vincitrice uno strumento utile per la propria attività professionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Sofia Tonola il Premio Formazione Lavoro 2026 Sofia Tonola premiata dal Rotary Firenze Nord Notizie correlate Narni, Sofia Ceccarelli vince il ‘Premio Mimosa’ edizione 2026: tutti i riconoscimentiIl racconto “Nominare la luna” di Sofia Ceccarelli si è aggiudicato il primo premio della categoria adulti del concorso di scrittura narrativa Mimosa. Bcc: formazione e lavoro, un patto da 2026 per blindare il futuroCredito cooperativo, un nuovo patto per formazione e lavoro: l'accordo tra First Cisl e Federcasse Un’intesa strategica tra First Cisl e Federcasse...