A Pratovecchio Stia inaugura la Bottega del cittadino europeo

Sabato 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, si terrà l’inaugurazione della Bottega del Cittadino Europeo presso le Officine Capodarno di Pratovecchio Stia. Si tratta di un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’orientamento sui temi europei, realizzato grazie a una collaborazione tra il Comune e il Centro Europe. L’apertura mira a offrire un punto di riferimento per cittadini e visitatori interessati alle questioni dell’Unione Europea.

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