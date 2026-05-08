A Pratovecchio Stia inaugura la Bottega del cittadino europeo
Sabato 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, si terrà l’inaugurazione della Bottega del Cittadino Europeo presso le Officine Capodarno di Pratovecchio Stia. Si tratta di un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’orientamento sui temi europei, realizzato grazie a una collaborazione tra il Comune e il Centro Europe. L’apertura mira a offrire un punto di riferimento per cittadini e visitatori interessati alle questioni dell’Unione Europea.
In occasione della Giornata dell’Europa, sabato 9 maggio sarà inaugurata presso le Officine Capodarno di Pratovecchio Stia la “Bottega del Cittadino Europeo”, un nuovo spazio informativo e di orientamento sui temi europei nato dalla collaborazione tra Comune di Pratovecchio Stia, Centro Europe.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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