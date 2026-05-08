A Pesaro Unione donne italiane si racconta | 1945- 2025 Oggi incontro per festeggiare gli 80 anni dell’associazione

A Pesaro si tiene oggi un evento dedicato ai festeggiamenti per gli 80 anni dell’associazione “Unione donne italiane”. L’incontro si svolge alle 17 e mira a ripercorrere ottant’anni di attività, con un focus sulla trasformazione nel tempo e sulla continuità del percorso collettivo. L’iniziativa riunisce membri e sostenitori dell’associazione per condividere ricordi e riflessioni sul passato e il presente.

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Ottant’anni di storia e una domanda di fondo: come cambiare senza perdere il senso di un lungo percorso collettivo? Oggi alle 17.30, nella sede pesarese di UDI, unione donne italiane, in via Martini 27, è in programma il quinto e ultimo appuntamento della rassegna " UDI Pesaro si racconta: 1945-2025. un’idea che fa storia ", promossa per gli 80 anni dell’associazione. L’incontro porta un titolo che narra un passaggio decisivo: " Da Unione Donne Italiane a Unione Donne in Italia. L’Udi dalle soglie del terzo millennio". Al centro dell’incontro, il momento in cui l’organizzazione ha ripensato la propria identità, a partire dal cambiamento del nome, avvenuto nel 2003 e nato dall’esigenza di includere tutte le donne che vivono nel Paese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Pesaro "Unione donne italiane si racconta: 1945- 2025 ...". Oggi incontro per festeggiare gli 80 anni dell’associazione Notizie correlate Gli 80 anni Agesci, il sindaco Mastella incontra i rappresentanti dell’associazioneTempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane tre rappresentanti dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici... "Un Arazzo per la pace": l'iniziativa in piazza Italia dell'Unione donne italianeSi tratterà di un mosaico composto da diverse “tessere”, ognuna contenente un simbolo o una parola contro la guerra, preparate e poi cucite... Una raccolta di contenuti Si parla di: A Pesaro Unione donne italiane si racconta: 1945- 2025 .... Oggi incontro per festeggiare gli 80 anni dell’associazione; UDI PESARO SI RACCONTA: 1945-2025… un’idea che fa storia. A Pesaro Unione donne italiane si racconta: 1945- 2025 .... Oggi incontro per festeggiare gli 80 anni dell’associazioneOttant’anni di storia e una domanda di fondo: come cambiare senza perdere il senso di un lungo percorso collettivo? ilrestodelcarlino.it