Dal 7 al 10 maggio a Milano, presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli di via Palestro, si svolge Orticola, una manifestazione dedicata al giardinaggio. Quest'anno, l'evento include anche lo stand di “iO Donna”, il settimanale femminile di Corriere della Sera diretto da Danda Santini, con un palinsesto di attività dedicato al tema “Il giardinaggio fa la felicità”.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il premio, giunto alla 14ª edizione e composto da una litografia esclusiva dell’illustratore e architetto Carlo Stanga e da una borsa limited edition realizzata per i 30 anni della testata, verrà conferito a Franca Vittoria Bessi, autrice di Le rose in fila. Rose selvatiche e coltivate: una storia che parte da lontano, “per l’impegno profuso nel mettere le proprie competenze a disposizione di enti, istituzioni e scuole, finalizzato alla diffusione e al consolidamento della cultura botanica sul territorio nazionale”. Un momento dell’incontro con la scrittrice francese Claire Elder, autrice di La botanica dei fiori perduti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Orticola torna anche di “iO Donna”, il settimanale femminile di Corriere della Sera diretto da Danda Santini, con il suo stand e palinsesto di attività seguendo il tema dell'anno: “Il giardinaggio fa la felicità”

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