In questa analisi ci concentreremo su un film tratto da un videogioco molto noto, che ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e la critica. La pellicola è stata realizzata senza particolare attenzione alla narrazione o alla fedeltà ai personaggi originali, puntando invece su scene d’azione e effetti speciali. La produzione ha ricevuto valutazioni contrastanti, con alcuni spettatori che hanno apprezzato gli aspetti visivi e altri che hanno criticato la mancanza di profondità nella trama.

Eccoci qui, puntuali come sempre a stilare limiti e critiche per un film tratto da un videogioco. Da qualunque parte la si guardi, il risultato sembra spesso lo stesso — eppure negli ultimi anni non sono mancati esempi capaci di dimostrare che, con un adattamento intelligente, aspettarsi una resa più che sufficiente non è poi così impossibile. Che piaccia o meno, gli ultimi due film di Super Mario hanno dettato un nuovo stilema produttivo (tanti colori, poco cuore, miliardi al botteghino assicurati), senza dimenticare il caso di The Last of Us per HBO. In un ampio ventaglio di possibilità, diversi sono anche gli approcci. Il reboot di Mortal Kombat è sicuramente tra quelli partiti con il piede sbagliato: il capitolo precedente peccava di un tono eccessivamente serio e di un protagonista inedito poco carismatico.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Mortal Kombat II non importa nulla di farsi piacere

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