A Monza il leone quello del ponte diventa un premio arcobaleno

A Monza, il leone del ponte, simbolo storico della città, è stato vandalizzato in passato. Ora, quell'opera danneggiata è stata trasformata in un premio arcobaleno. Questo riconoscimento viene assegnato a chi si impegna quotidianamente nella promozione dei diritti delle persone della comunità Lgbtqia+. La trasformazione del monumento vandalizzato in un simbolo di solidarietà mira a valorizzare l'impegno contro le discriminazioni.

Quel leone vandalizzato diventa un premio. Un premio per l'impegno quotidiano per la promozione dei diritti delle persone della comunità Lgbtqia+.Chi ha ideato il leone arcobalenoLo ha ideato e istituito l’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno e verrà consegnato il prossimo 16 maggio, durante.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza, i maranza sfregiano con un petardo la statua del Ponte dei Leoni!

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