A Milano un festival per scoprire l’essenza dell’identità ucraina

A Milano si svolge la terza edizione di “Ucraina è Ucraina”, un festival ideato da Boristene. L’evento si concentra sulla cultura e l’identità del Paese, andando oltre le notizie legate al conflitto. Durante il festival vengono proposte mostre, spettacoli e incontri per approfondire aspetti meno noti della storia e delle tradizioni ucraine. L’obiettivo è far conoscere un Paese attraverso le sue diverse sfaccettature.

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Milano ospita la terza edizione di “Ucraina è Ucraina”, festival ideato da Boristene che mette al centro la conoscenza di un Paese che spesso viene raccontato solo dalla cronaca del conflitto. Dal 10 al 14 maggio, in tre luoghi diversi della città, sarà raccontata l’Ucraina attraverso la sua storia, la cultura, l’arte e le biografie di chi ha lasciato un segno, anche lontano da Kiev. L’apertura sarà domenica 10 maggio, dalle 11.00 alle 20.00, al CAM Garibaldi, in Corso Garibaldi 27. L’intera giornata è costruita come un percorso a tappe tra incontri, approfondimenti, momenti dedicati alla danza e al racconto del viaggio come esperienza di conoscenza.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Milano, un festival per scoprire l’essenza dell’identità ucraina Notizie correlate Volti cancellati e identità nascoste nell’essenza emotiva nell’Espressionismo di Norris YimLa tendenza a mettere in evidenza l’esteriorità, appartenente quasi indissolubilmente alla società contemporanea che naviga sulla superficie di una... Leggi anche: Che cos’è una casa? È riparo, sicurezza, protezione. È il luogo degli affetti. È identità. Essenza. Vale per tutti e a tutte le latitudini Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi; A Milano un festival per ripensare la città favorendo la Vita indipendente - Invisibili; WeWorld Festival Milano: Dal 15 al 17 maggio a Base Milano la 16esima edizione; La prima volta a Milano di un Festival della Vita Indipendente. A Milano la terza edizione del festival Ucraina è UcrainaPer il terzo anno consecutivo torna a Milano il Festival della cultura ucraina Ucraina è Ucraina, con una nuova edizione ampliata su due giornate, dedicate al dialogo tra storia, cultura e ... tg24.sky.it Aperitivo Festival sbarca al Certosa District: tre giorni all’insegna di un simbolo dell’italian styleDal 15al 17 maggio Milano ospita un percorso immersivo con oltre 20 esperienze di degustazione e 15 postazioni dedicate agli abbinamenti food & beverage che anticipa i trend di un settore che solo nel ... ilgiorno.it OLIMPIA-BURNELL Sprint di Milano per l'ala statunitense, alla settima stagione in Italia. Accordo più vicino, ecco le ultime... - facebook.com facebook “PEDROPEDROPEDROPEDROPEEEE” NO. A Milano suona un'altra musica Il treno è partito, guida Denzel Dumfries x.com