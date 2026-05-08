A Gaza un’insensata tregua di sangue E i coloni si allargano

Da cms.ilmanifesto.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza, le operazioni militari continuano con raid aerei e colpi di artiglieria, causando morti tra i civili. La tregua annunciata non sembra aver portato una reale pausa nei combattimenti. Nel frattempo, i coloni si espandono nei territori occupati, mentre la situazione rimane tesa e complessa. I combattimenti proseguono senza sosta, e la popolazione civile si trova al centro di un conflitto che sembra senza fine.

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Palestina Anche ieri raid israeliani e morti civili. In Cisgiordania il governo Netanyahu accelera l’espansione: pronti due nuovi insediamenti Palestina Anche ieri raid israeliani e morti civili. In Cisgiordania il governo Netanyahu accelera l’espansione: pronti due nuovi insediamenti Raid aerei, colpi di artiglieria e morti quasi sempre civili scandiscono la vita nella Striscia. La tregua a Gaza è una parola senza significato. Va avanti così da sette mesi e le cose sono destinate ad aggravarsi se risulteranno fondate le indiscrezioni sul via libera alle violazioni israeliane dato dal Board of Peace di Donald Trump. IERI TRE POLIZIOTTI palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo contro un posto di guardia del quartier generale della sicurezza nell’area di Ansar, a ovest di Gaza City.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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