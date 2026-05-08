A Como arriva il garante degli animali | potrà ricevere denunce vigilare sui maltrattamenti e dialogare con le scuole

A Como si cerca una figura dedicata alla tutela degli animali, chiamata garante degli animali. Questa persona sarà incaricata di ricevere denunce sui maltrattamenti, promuovere attività informative e controllare che vengano rispettate le leggi sul benessere degli animali. Il Comune ha aperto ufficialmente il procedimento per individuare il nuovo incaricato, che potrà anche dialogare con le scuole e le associazioni del settore.

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