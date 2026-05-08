A Como arriva il garante degli animali | potrà ricevere denunce vigilare sui maltrattamenti e dialogare con le scuole
A Como si cerca una figura dedicata alla tutela degli animali, chiamata garante degli animali. Questa persona sarà incaricata di ricevere denunce sui maltrattamenti, promuovere attività informative e controllare che vengano rispettate le leggi sul benessere degli animali. Il Comune ha aperto ufficialmente il procedimento per individuare il nuovo incaricato, che potrà anche dialogare con le scuole e le associazioni del settore.
Il Comune di Como cerca ufficialmente il nuovo garante per la tutela dei diritti degli animali, una figura che avrà il compito di raccogliere segnalazioni, promuovere campagne informative e vigilare sul rispetto delle norme dedicate al benessere animale. L’avviso pubblico è stato pubblicato dal.🔗 Leggi su Quicomo.it
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