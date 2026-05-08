A Bologna quasi un miliardo di euro dall’Europa

A Bologna, i fondi europei destinati allo sviluppo sono arrivati a quasi un miliardo di euro. Questo denaro si manifesta nei cantieri aperti in città, nelle aree pubbliche in fase di riqualificazione, nei progetti dedicati al clima, così come nei servizi sociali e nelle iniziative di rigenerazione urbana. La presenza di questi fondi è visibile attraverso lavori e interventi che coinvolgono diverse aree della città.

Bruxelles è molto meno lontana di quanto sembri. A Bologna, infatti, l’Europa si vede nei cantieri, nei nuovi spazi pubblici, nei progetti per il clima, nella rigenerazione urbana e nei servizi sociali. Negli ultimi anni il capoluogo emiliano ha ricevuto quasi un miliardo di euro dall’Unione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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