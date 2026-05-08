A Bologna la scure della guerra su 1.800 cantieri | in gioco oltre 4 miliardi

A Bologna, circa 1.800 cantieri sono stati colpiti da misure di restrizione legate alla guerra, coinvolgendo un valore superiore ai 4 miliardi di euro. Secondo l’associazione dei costruttori di Emilia, i lavori continuano, ma ci sono difficoltà evidenti nei bilanci delle imprese. La situazione riguarda le province di Bologna, Ferrara e Modena, dove le imprese del settore si trovano ad affrontare sfide economiche legate a questa fase.

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