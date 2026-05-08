A 28 anni da Asciano in Serra Leone | Per formarmi e fare del bene
Il 12 maggio, una donna di 28 anni proveniente da Asciano in Sierra Leone partirà per un viaggio verso l’ospedale di Pujehun, nel sud del paese. La sua meta è un centro sanitario locale, dove intende dedicarsi a un’attività di formazione e assistenza. La partenza segna l’inizio di un’esperienza che coinvolge un percorso personale e un impegno nel settore sanitario.
Parte il 12 maggio Clara Costa, 28 anni, destinazione l'ospedale di Pujehun, nel sud della Sierra Leone. Specializzanda a Padova in Medicina interna, trascorrerà 6 mesi in Africa insieme a Medici con l'Africa Cuamm come Junior Project Officer (Jpo), che permette agli specializzandi di trascorrere.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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