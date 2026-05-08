8 maggio dall’affido a Maria il primo anno di Papa Leone XIV

L’8 maggio rappresenta una data significativa nel primo anno di Papa Leone XIV, segnato dall’affido a Maria. In questo periodo, si sono susseguite diverse tappe che hanno definito la sua gestione e le scelte adottate. Le decisioni prese in queste settimane hanno contribuito a delineare il percorso del suo pontificato, che si è sviluppato a partire da questa data.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’8 maggio segna una data simbolica per il pontificato di Leone XIV. Dal primo affidamento a Maria, il racconto di un anno che ha tracciato una direzione chiara. Servizio di Gennaro Ferrara TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 8 maggio, dall’affido a Maria il primo anno di Papa Leone XIV 8 maggio, dall’affido a Maria il primo anno di Papa Leone XIV Notizie correlate Leggi anche: Leone XIV, un papa nato pontefice. Il primo anno in Vaticano Papa Leone XIV a Pompei per il primo anno di pontificato: "Non ci rassegniamo alla guerra"Papa Leone XIV ha scelto il Santuario di Pompei per celebrare il primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta l'8 maggio 2025. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Maria la preghiera di Leone per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo; Leone XIV in Campania: Pompei, Napoli ed Acerra le tappe. Si comincia l’8 maggio, il viaggio minuto per minuto; Il Papa dal cuore mariano a Pompei, pellegrino di unità e di pace nel mondo; Napoli pronta per accogliere Papa Leone XIV. Papa Leone XIV è partito in elicottero: Viva Napoli, vi affido a San Gennaro e a MariaPapa Leone XIV a Pompei per la Supplica della Madonna, poi a Napoli per la visita al Duomo e l'incontro con la cittadinanza oggi 8 maggio. Città blindate fin dalla sera prima, dirette televisive da ... fanpage.it Supplica alla Madonna di Pompei, Santa Messa Papa Leone XIV | Diretta video 8 maggio 2026: Conclave 1 anno faSanta Messa e preghiera con Papa Leone XIV per la Supplica alla Madonna di Pompei: diretta video oggi 8 maggio, visita ad un anno dal Conclave ... ilsussidiario.net Corriere della Sera. . Papa Leone XIV ha incontrato, al Duomo di Napoli, Patrizia Mercolino: la mamma di Domenico Caliendo, il bambino morto a febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. Patrizia ha stretto la ma - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com