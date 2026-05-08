31 barche verso Gaza | la flotta riparte da Creta verso la Turchia

Una flotta di 31 imbarcazioni è partita da Creta diretta verso la Turchia, con destinazione Gaza. La navigazione ha suscitato preoccupazioni legate alla sicurezza, in particolare durante il passaggio nelle acque vicine a Rodi. Le autorità greche stanno seguendo da vicino il convoglio e monitorano le imbarcazioni durante il transito. Al momento, non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo lungo il percorso.

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? Domande chiave Come influenzerà il passaggio vicino a Rodi la sicurezza della flotta?. Quali autorità monitoreranno il convoglio nelle acque greche?. Quando le imbarcazioni raggiungeranno il porto di Marmaris?. Cosa accadrà una volta che la flotta toccherà le coste turche?.? In Breve Partenza da Ierapetra l'8 maggio 2026 verso il porto di Marmaris.. Navigazione prevista tra le isole di Rodi e Carpantos in acque greche.. Arrivo stimato in Turchia entro sabato mattina dopo un giorno e mezzo.. Monitoraggio digitale in tempo reale delle 31 unità lungo la rotta mediterranea.. Trentuno imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno lasciato Ierapetra all’alba di questo venerdì 08 maggio 2026 per raggiungere la Turchia e proseguire verso Gaza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 31 barche verso Gaza: la flotta riparte da Creta verso la Turchia Notizie correlate Flotta verso Gaza: gli attivisti puntano a salpare con più barche? Cosa scoprirai Come faranno gli attivisti a rinforzare la flotta dopo il blocco? Cosa è successo realmente ai detenuti all'interno del carcere di... Global Sumud Flotilla, 31 imbarcazioni sono ripartite da Creta. Destinazione Turchia e poi GazaLa Flotilla è ripartita all’alba, le 31 barche navigano da Ierapetra verso la punta est di Creta, da lì prenderanno per nord est verso Marmaris in... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Global Sumud Flotilla, 31 imbarcazioni sono ripartite da Creta. Destinazione Turchia e poi Gaza; A Bari il presidio a sostegno della Flotilla: Israele liberi gli attivisti; Angela sulla Flotilla per Gaza, fermata l’attivista bolognese dei Municipi Sociali; Flotilla, La Piccirella è rientrato in Italia: Paura per i nostri compagni, ma non ci fermiamo. Israele abborda la Sumud Flotilla al largo di Creta: arrestati 24 italiani, la condanna di MeloniUn abbordaggio in acque internazionali, a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta, sulla rotta per Gaza, ... msn.com ´ . Da una parte c’è chi denuncia apertamente il massacro in corso a #Gaza, chi chiede lo stop alle sanzioni contro Francesca #Albanese e contro i giudici della Corte penale in facebook Sameh, giornalista palestinese ancora vivo, ci spiega l'assedio di #Gaza e dei gazawi. Ci dice ciò che nessuno ci racconta. Stretti in una trappola da #Israele nel silenzio complice del mondo. x.com