30ª Mostra mercato del disco di Pisa

A Pisa si tiene la trentesima edizione della Mostra Mercato del Disco, un evento dedicato al collezionismo musicale e ai vinili usati. La manifestazione si svolge presso le Logge dei Banchi e raccoglie appassionati e venditori da diverse regioni. Per tre decenni, questa fiera ha rappresentato un punto di riferimento per chi cerca dischi rari e pezzi da collezione. La mostra si svolge in un contesto storico e artistico della città.

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Pisa celebra 30 edizioni di passione analogica e amore per il collezionismo musicale, con l’arrivo della 30ª edizione della Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione, delle Logge dei Banchi. Un traguardo storico per la cultura e il collezionismo musicale della città, che chiama a raccolta.🔗 Leggi su Pisatoday.it Arrogant Mistress Confronts the Wife—Until the Cheating Husband Shows Up Unexpectedly! Notizie correlate Leggi anche: Mostra mercato del disco a Trebaseleghe Leggi anche: La mostra mercato del disco allo Sportpiù center Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Mostra Mercato del Disco delle Logge dei Banchi; Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere; Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dal 9 al 10 maggio 2026; Ufficializzato in Regione il programma della Festa dei Nocciolini 2025. Apre oggi la mostra-mercato Orticola a Milano: il giardinaggio fa la felicità #Striscialanotizia Orticola di Lombardia - facebook.com facebook