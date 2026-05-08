21 tracce contro l’economia del consumo rapido | il rapper aretino Spectrum Vates e il debut album Resto Fuori
Un nuovo album di ventuno tracce ha attirato l’attenzione nel panorama del rap italiano. L’artista aretino Spectrum Vates ha pubblicato il suo debutto intitolato “Resto Fuori”, un lavoro che si distingue per la lunghezza e la varietà dei brani. La scelta di proporre un progetto così articolato si inserisce in una critica alla tendenza di consumo rapido di musica, tipica delle piattaforme digitali.
Nel rap italiano, oggi, un album di ventuno brani può essere letto in molti modi. Può sembrare un eccesso, una dispersione, oppure una scelta che va in controtendenza rispetto alle logiche delle piattaforme, sempre più orientate alla velocità, alla rotazione continua e a un consumo rapido della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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