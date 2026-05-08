21 tracce contro l’economia del consumo rapido | il rapper aretino Spectrum Vates e il debut album Resto Fuori

Un nuovo album di ventuno tracce ha attirato l’attenzione nel panorama del rap italiano. L’artista aretino Spectrum Vates ha pubblicato il suo debutto intitolato “Resto Fuori”, un lavoro che si distingue per la lunghezza e la varietà dei brani. La scelta di proporre un progetto così articolato si inserisce in una critica alla tendenza di consumo rapido di musica, tipica delle piattaforme digitali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui