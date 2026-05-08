08 05 – Disgelo Vaticano-Usa – Bassetti e il focolaio di Hantavirus 3 elementi di preoccupazione – Bagno di folla per Sinner a Roma

Il 8 maggio si sono verificati diversi eventi significativi: da un lato, il rapporto tra la Santa Sede e gli Stati Uniti è stato descritto come solido durante un incontro con il Papa. Dall’altro, sono emerse tre preoccupazioni legate alla salute, tra cui il focolaio di Hantavirus collegato a un medico e il caso di un disorientamento di un alto prelato. Nel frattempo, a Roma, si è svolto un grande pubblico per il tennista italiano.

Home > Podcast > 0805 – Disgelo Vaticano-Usa – Bassetti e il focolaio di Hantavirus, 3 elementi di preoccupazione – Bagno di folla per Sinner a Roma Disgelo Vaticano-Usa. Rubio dal Papa: “Rapporto è solido”. La Santa Sede: “Lavorare instancabilmente per la pace”. Matteo Bassetti e il focolaio di Hantavirus, tre elementi di preoccupazione: letalità del virus, variante andina e passeggeri che hanno lasciato la nave. Bagno di folla per Sinner che torna al Foro Italico e va a caccia del sesto Masters 1000 di fila. Il numero uno prende posizione sul boicottaggio degli Slam. “Serve rispetto, zitti da troppo tempo”. 0805 – Disgelo Vaticano-Usa –...🔗 Leggi su Lapresse.it

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#TG2000 - Prove tecniche di disgelo sull’asse Stati Uniti-Santa Sede. Da giovedì a Roma, il Segretario di Stato Marco Rubio. Il primo obiettivo è l’incontro con Papa Leone. #5maggio #Vaticano #Usa #PapaLeone #Rubio #PapaLeoneXIV #Trump #StatiUniti # - facebook.com facebook

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